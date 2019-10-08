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Смело! Эшли Грэм показала, как изменилось ее тело за время беременности

Пышнотелая модель ждет первенца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:36
Модель Эшли Грэм
Модель Эшли Грэм
Фото: instagram.com/ashleygraham

Всемирно известная модель plus-size Эшли Грэм беременна. О скором пополнении в семье звезда вместе со своим мужем Джастином Эрвином рассказала в день их годовщины.

Дочь Кейт Миддлтон рассказала, что ее мама беременна. Детали в сюжете:

Как известно, Эшли Грэм является яркой представительницей движения Health at Every Size, призванного возвышать естественную красоту человека, независимо от его параметров. Поэтому Эшли не стесняется демонстрировать аппетитные формы на публике, в том числе во время беременности.

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Так, на своей странице в Instagram модель поделилась видео, на котором позирует полностью обнаженной, демонстрируя, как изменилась ее фигура за время беременности.

"Становлюсь все больше и больше и пытаюсь обнимать свое новое тело каждый день. Это путешествие, и я так благодарна, что у меня есть такое сообщество, которое меня поддерживает", – написала Эшли Грэм.

INSTAGRAM

Ранее мы также писали, что Эшли Грэм шокировала поклонников иголками в коже лица и показала жуткое видео.

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