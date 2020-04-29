Сменивший пол известный российский певец подхватил коронавирус: подробности и фото

Певица обращалась в больницу, где ей подтвердили диагноз COVID-19

Автор хита "Между мною и тобой", известный российский певец Оскар, который называет себя Скарлетт Ля Куин, инфицировался коронавирусом в США. Об этом артистка рассказала на своей личной странице в Instagram.

По словам исполнительницы, она почувствовала недомогание и боль в горле еще 8 марта.

"Были ощущения слабости и постоянной усталости, как будто организм борется с инфекцией. Где-то через неделю после первых симптомов у меня начались приступы, было сложно дышать. И тут я поняла, что это может быть COVID-19. Сначала было ощущение, как будто стекло в легких, а через полчаса будто углекислый газ. Все это очень пугало", – написала девушка в посте.

Спустя неделю Скарлетт стало хуже и она обратилась в больницу, где ей и подтвердили диагноз COVID-19. Однако госпитализировать ее не стали.

"Мой доктор сказал, что ничем помочь не может, так как лекарств нет. Серьезными симптомами может считаться только наличие высокой температуры и невозможность дышать. Он отправил меня домой и посоветовал лечиться, как от обычной простуды. В какие-то дни мне было тяжело дышать, была сильная ломящая боль по всему телу, лихорадило, бросало в жар, при этом без температуры. Иногда тошнило. Фишка с этим вирусом еще такова, что как только тебе становится лучше – симптомы возобновляются. Так продолжалось около месяца", – рассказала исполнительница.

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По словам Скарлетт Ля Куин, власти Нью-Йорка совершенно не были готовы к этой пандемии.

"Масок первое время не было, до сих пор нет дезинфицирующих средств в магазинах. Нью-Йорк превратился в постапокалиптический мир – пустой, мрачный, с повисшим страхом в воздухе. Сейчас люди привыкли и сплотились. Очень много поддержки от посторонних людей. Ощущается, что волна идет на спад и скоро, надеюсь, мы вернемся к нормальной жизни", – написала артистка.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из знаменитостей заразился коронавирусом. В мире уже есть много летальных случаев из-за коронавируса. В Италии скончалась знаменитая в 40-50-х годах итальянская актриса Лючия Бозе. Также из жизни ушел популярный французский саксофонист Ману Дибанго.

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