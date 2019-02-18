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Смерть Децла: появились результаты экспертизы

Опубликованы результаты судебно-медицинской экспертизы по делу Децла

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:53
Децл
Децл
Фото: Instagram

Известный рэпер Децл внезапно скончался после выступления в Ижевске 3 февраля. Точная причина смерти артиста до сих пор не определена, но появилось предварительное заключение "Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Удмуртской Республики". Об этом сообщает telegram-канал Mash.

Так, согласно результатам судмедэкспертизы, наркотические вещества в крови Децла не обнаружены. Посуда, из которой пил Кирилл Толмацкий перед смертью, тоже была проверена, и подозрительным оказался лишь стакан с яблочным соком. На дне посуды был обнаружен едва заметный белый осадок, который пока не идентифицировали. 

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Децл
Децл
Фото: instagram.com/thegammaone

А пока эксперты устанавливают причину смерти Децла, мать артиста озвучила свои предположения.

Ранее мы писали, что похоронили Кирилла Толмацкого на Пятницком кладбище в Москве

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