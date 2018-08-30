Смерть Иосифа Кобзона: появились новые подробности

Стало известно, где похоронят знаменитого певца

Иосиф Кобзон. Фото: instagram/iosifkobzon

Певец Иосиф Кобзон, который умер сегодня, 30 августа, будет похоронен на Востряковском кладбище в Москве. Певец заблаговременно подготовил себе место. Об этом сообщает Телеграмм-канал Mash.



"Несколько лет назад он сам купил там место. Там же находятся могилы его близких родственников. Иосиф Давыдович попросил похоронить его между матерью и тещей", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что последний месяц знаменитый советский артист провел в реанимационном отделении московской частной клиники. Врачи сначала стабилизировали состояние Иосифа Давыдовича, однако две недели назад состояние певца резко ухудшилось, и в последние дни жизнь Кобзона поддерживали только аппараты. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.



Два дня назад Кобзон впал в кому, из которой так и не вышел. Он скончался сегодня утром.

При этом врач Михаил Давыдов, который лечил Кобзона 18 лет и прошел с ним все, до сих пор не знает о смерти артиста, поскольку с самого утра он находится в операционной, где нет связи.