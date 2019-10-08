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Умерла Марина Куклина: фото украинской актрисы до и после болезни

Артистка до последнего боролась с онкологией

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:03
Марина Куклина
Марина Куклина
Фото: Facebook

Сегодня, 8 октября, в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках проходит церемония прощания с украинской актрисой Мариной Куклиной. Отметим, что 33-летняя артистка скончалась от рака в субботу, 5 октября.

Более детально о смерти актрисы Марины Куклиной узнайте в сюжете:

До последнего близкие и сама Марина верили, что недуг удастся побороть. Заболевание диагностировали год назад, и родные актрисы сделали все, чтобы собрать деньги на лечение. Марина Май-Куклина (в браке она носила двойную фамилию) от подписчиков в Instagram не скрывала своей смертельной болезни, она часто публиковала снимки и показывала, как выглядит после химиотерапии. Сеансы излучения кардинально повлияли на внешность Марины – у нее выпали волосы и она заметно увеличилась в объемах. Но кое-что оставалось неизменным – ее лучезарная улыбка и блеск в глазах василькового цвета.

Марина Куклина до и после болезни
Марина Куклина до и после болезни
Фото: Facebook

Также фотографиями Куклиной поделился в Facebook Тарас Дмитриенко. На снимках 33-летняя актриса позирует вместе с мужем Андреем Маем и маленьким сыном.

Марина Куклина умерла от рака
Фото: Facebook
Марина Куклина умерла от рака
Фото: Facebook
Марина Куклина умерла от рака
Фото: Facebook
Марина Куклина умерла от рака
Фото: Facebook
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Марина Куклина родилась 12 июня 1986 года. В 2007 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. За свою карьеру актриса снялась в более 40 украинских фильмах и сериалах. Подробнее о ее творческом пути читайте в нашем материале.

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