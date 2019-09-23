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Смерть Михаила Круга: официально названо имя убийцы

Следователи восстановили картину трагической гибели легенды шансона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:40
Михаил Круг
Михаил Круг
Фото: Instagram.com

Следственный комитет России установил новые подробности громкого убийства звезды шансона Михаила Круга, который был застрелен в своем доме в 2002 году.

О всех тайнах смерти королевы шансона Кати Огонек смотрите в видео:

Поскольку имя убийцы официально установлено, принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования. Как указывается на странице следственного комитета России, 30 июня 2002 года в дом певца в Мамулино забрались двое грабителей – члены банды "Тверские волки" Александр Агеев и Дмитрий Веселов. Эту информацию подтвердил сам Агеев. Злоумышленники не планировали убивать исполнителя, их главной задачей было ограбление. Но Михаил неожиданно вернулся в дом и застал грабителей на горячем. В результате чего Веселов дважды выстрелил в певца и также убил его собаку.

Согласно признанию Александра Агеева, ограбление спланировали по указанию криминального авторитета, известного под кличкой Лом. Заказчик хотел, чтобы Михаил Круг после ограбления обратился к нему за помощью. Тот, в свою очередь, начал бы ему помогать и вернул все "украденные" вещи. Таким образом преступник по кличке Лом сделал бы Круга своим должником и заставил бы его отдавать часть гонорара от концертной деятельности. 

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Спустя год после резонансного убийства участник той же банды "Тверские волки" Александр Осипов убил Веселова, таким образом отомстив за смерть кумира. Авторитет Лом, спланировавший ограбление, погиб в 2006 году. Поскольку заказчик ограбления и убийца Михаила Круга умерли, следственный комитет закрыл дело. 

Отметим, что у вдовы Михаила Круга Ирины есть трое детей — старшая дочь 17-летняя Марина от первого брака и 11-летний Миша от Михаила Круга, который родился незадолго до трагической гибели своего отца. После этого Ирина благодаря другу семьи и автору Владимиру Бочарову записала несколько песен, стала выступать сольно и выпустила уже шесть альбомов. А в 2013 году вдова Круга родила сына от мужа-бизнесмена Сергея, с которым познакомилась в Твери после трагического убийства экс-супруга и спустя четыре года вышла замуж.

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