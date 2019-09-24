Смерть Михаила Круга: следователи нашли пистолет, из которого могли убить певца

Один из членов банды указал на место, где лежит орудие убийства

Михаил Круг Фото: Instagram.com

17 лет спустя после резонансного убийства известного российского шансонье Михаила Круга следственный комитет России официально закрыл дело, поскольку личности главных виновников преступления были установлены. Ими оказались члены банды "Тверские волки" Александр Агеев и Дмитрий Веселов. Более того, сотрудникам ведомства удалось отыскать предполагаемое орудие убийства.

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По информации следственного комитета России, о месте нахождения главной улики преступления сообщил один из членов банды "Тверские волки" Александр Осипов. Оказалось, что орудие убийства выбросили в болото на территории Тверской области. Также правоохранительным органам удалось установить, что Дмитрий Веселов стрелял в короля шансона из пистолета ТТ. Михаил Круг скончался от полученных травм в больнице спустя несколько часов после нападения. Убийство артиста стало одним из самых резонансных дел.

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Стоит отметить, что убийца понес наказание, но не в рамках закона. Александр Осипов признался, что отомстил за любимого артиста еще весной 2003 года. Мужчина застрелил Веселова в лесу, а после сам избавился от двух его пистолетов, предварительно разобрав их на части.

Вдова артиста на своей странице в Instagram уже прокомментировала закрытие дела об убийстве экс-мужа и поблагодарила следственный комитет за проведенное расследование.

"Хочу поблагодарить следственный комитет города Тверь и лично всех тех, кто на протяжении 17 лет расследовал это дело. Слезы на глазах, Мишу не вернуть, дело закрыто и все, кто принимал участие наказаны", – написала Ирина.

Напомним, что у вдовы Михаила Круга Ирины есть трое детей — старшая дочь 24-летняя Марина от первого брака и 21-летний Миша от Михаила Круга, который родился незадолго до трагической гибели своего отца. После этого Ирина благодаря другу семьи и автору Владимиру Бочарову записала несколько песен, стала выступать сольно и выпустила уже шесть альбомов. А в 2013 году вдова Круга родила сына от мужа-бизнесмена Сергея, с которым познакомилась в Твери после трагического убийства экс-супруга и спустя четыре года вышла замуж.

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