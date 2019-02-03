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Смерть рэпера Децла: появились новые подробности

Перед смертью у Децла начали болеть кисти рук, потом начался приступ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:53
Умер известный российский рэпер Децл Фото: Facebook/Децл
Умер известный российский рэпер Децл
Фото: Facebook/Децл

Сегодня, 3 февраля, мир шоу-бизнеса потрясла новость о внезапной смерти известного рэпера Децла. О трагическом событии сообщил отец 35-летнего артиста, продюсер Александр Толмацкий на своей странице в Facebook. По словам концертного директора исполнителя, у Децла остановилось сердце, когда он выступал на своем концерте в Ижевске.

Позже появились подробности трагедии. Как передает телеграм-канал Mash, перед смертью у Децла начали болеть кисти рук, потом начался припадок. Врачи пытались помочь около получаса, у гримерки толпилась персонал и гости. 

Известно, что в Ижевск Децл приезжал на вечеринку местного автодилера Никиты Пантюхина в честь своего 30-летия. У рэпера был диджейский сет, потом небольшое выступление. Хозяин вечеринки клянётся, что никаких наркотиков на празднике не было, никакой особой еды Толмацкий не заказывал, но странно себя не вёл. Тем не менее, плохо Децлу стало именно после концерта — около часа ночи. Близкие вызвали скорую, но врачи не смогли ему помочь.

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Раньше проблем с сердцем у Децла не было. Родственники ждут экспертизу.

Напомним, ранее мы писали, как отреагировали на смерть Децла его жена и мать, а также коллеги. Также сообщалось, что Децл хотел инсценировать свою смерть в 35 лет.

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смерть рэпер Децл
Источник: Сегодня
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