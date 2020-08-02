Смерть рэпера из Украины Энди Картрайта: полиция подозревает жену артиста в убийстве

Энди Картрайт был найден мертвым в собственной квартире в Санкт-Петербурге

В среду, 29 июля, рэпер из Украины Энди Картрайт (Александр Юшко) был найден мертвым в собственной квартире в Санкт-Петербурге. Его гражданской жене, которая расчленила тело исполнителя, предъявлено обвинение в убийстве.

Сожительница Энди Картрайта 36-летняя Марина Кохал задержана в Санкт-Петербурге. Женщину подозревают в убийстве артиста, однако мотив пока не установлен. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"В ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, неустановленным следствием способом (Марина Кохал – Ред.) причинила смерть своему супругу. Далее, с целью сокрытия следов преступления, обвиняемая расчленила тело потерпевшего на отдельные части тела с целью последующего уничтожения", – говорится на сайте.

Что известно о смерти Энди Картрайта

Рэпер Энди Картрайт Фото: instagram.com/kkkartrait

Причина смерти Энди Картрайта пока не установлена. Его расчлененные останки были найдены 29 июля в его квартире, где он проживал с Мариной Кохал и их общим 2-летним сыном.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в квартире молоток, нож, разделочную доску и ножовку по металлу. Тело Картрайта было упаковано в пять черных пакетов.

О смерти рэпера правоохранители узнали от юриста, к которому Марина Кохал обратилась за помощью в избавлении от трупа спустя четыре дня после его кончины.

Совместных фото Картрайта и Кохал в Сети практически нет

Скриншот: instagram.com/kkkartrait/

Полиции женщина сказала, что не убивала мужа, якобы тот умер от передозировки наркотическими веществами. По ее словам, 25 июля, вернувшись домой, она увидела, что Энди Картрайт находится без сознания, а рядом с ним лежит шприц.

Кохал не хотела, чтобы исполнителя посчитали наркозависимым, потому решила расчленить его тело, спрятать и инсценировать исчезновение артиста. Друзья же рэпера утверждают, что он не употреблял наркотики, но у него были проблемы с алкоголем.

Марина Кохал. Фото: t.me/bazabazon

По информации Telegram-канала Baza, Марина Кохал задержана. Ее ждет тестирование на полиграфе. После проведения судебно-медицинской экспертизы женщине будут выдвинуты обвинения, а пока что она имеет статус подозреваемой.

Кто такой Энди Картрайт

Энди Картайт, он же Александр Юшко, родился 17 августа 1990 года в городе Нежине Черниговской области. Там же он закончил педагогический университет по специальности преподаватель английского языка.

Картрайт переехал в Санкт-Петербург, где стал известен в узких кругах после участия в Versus Battle в 2013 году.

О его жене Марине Кохал известно мало. Пара воспитывала общего ребенка, которому 2,5 года.

Ранее сообщалось, что актрису фильма "Первый мститель" арестовали за жесткое убийство матери.

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