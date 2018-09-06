Смерть солистки The Cranberries: стала известна официальная причина

Ранее причину смерти певицы хранили в секрете

Умерла Долорес О’Риордан, солистка The Cranberries. Ей было 46 лет. Фото: Gettyimages

В январе этого года на 46-м году жизни скончалась солистка известной ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан. О смерти певицы первым сообщил ее агент. И если раньше официальную причину смерти артистки решили сохранить в секрете, то сейчас ее перестали скрывать. В результате расследования обнаружено, что Долорес утонула в ванной, будучи в состоянии алкогольного опьянения, передает The Guardian.

Напомним, в декабре 2017-го друзья солистки The Cranberries Долорес О'Риордан рассказали, что перед смертью она была в "жуткой депрессии". По словам знакомых, в таком состоянии О'Риордан пребывала на протяжении последних недель. Она также страдала от боли в спине, а в 2013 году певица пыталась покончить с собой.

Ранее мы сообщали, что полиция назвала кончину Долорес О’Риордан "необъяснимой", но "не подозрительной" — признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Напомним, Сегодня.Lifestyle делал подборку лучших песен группы The Cranberries. Группа выпустила пять альбомов, один сборник лучших песен и различные сборники, синглы, специальные издания.