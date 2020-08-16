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Смерть Валентины Легкоступовой: близкие певицы считают, что ее погубил третий муж

Сегодня, 15:03

В июле исполнительница хита Ягода-малина" вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова

14 августа стало известно, что на 55-м году жизни умерла российская певица Валентина Легкоступова. Смерть внезапно настигла артистку через месяц после того, как она вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал яхтсмен Юрий Фирсов. С ним певица познакомилась в социальных сетях.

Валентина Легкоступова не вышла из комы и скончалась в реанимации, куда попала после того, как была отправлена собственной дочерью Анеттой Бриль в наркологическую клинику. Анетта нашла мать в ее собственной квартире с пробитой головой. Там же находился новоиспеченный супруг звезды.

По словам женщины, Легкоступова долгое время не выходила на связь, предположительно из-за того, что и она, и Фирсов были в состоянии алкогольного опьянения продолжительное время.

Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова
Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова
Фото: instagram.com/firsov_yury

Муж певицы сообщил СМИ, что 54-летняя Валентина "упала в ванной" и получила травму головы. Он также утверждал, что ей стало лучше и угроз ее здоровью нет. Однако родственники артистки, похоже, сомневаются в правдивости этих слов.

Так, младший сын Валентины Легкоступовой – Матвей Григорьев охарактеризовал нового избранника матери как настоящего тирана. По словам парня, Фирсов хотел завладеть имуществом певицы, и делал все, чтобы она перестала общаться с детьми. Он также спаивал Легкоступову, а самому Матвею угрожал ножом.

"Моя мама проживает с Фирсовым Юрием Викторовичем, с которым расписалась около месяца назад. После бракосочетания они стали злоупотреблять спиртными напитками", – передает слова Матвея Telegram-канал 112.

Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов
Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов
Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

При этом еще до свадьбы с Фирсовым певица говорила, что не верит своему счастью, что в лице Юрия она нашла родственную душу.

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Анетта Бриль рассказала, что когда нашла свою мать, то увидела на ее теле синяки и ссадины. Женщину мучает вопрос, почему муж знаменитости, который находился все это время рядом с ней, не вызвал "скорую", когда Легкоступова травмировалась. Ведь в таком состоянии она находилась несколько дней.

"Валя упала в ванной, в результате чего получила травму головы. Два дня она была дома, с ней все было хорошо", – передают слова Фирсова СМИ.

Валентина Легкоступова была замужем трижды. Первым ее супругом стал музыкант, которого зовут Игорь. От него у певицы в 1991 году родилась дочь Анетта. После звезда вышла за Алексея Григорьева и родила Матвея. Второго мужа звезда бросила из-за его измены. Мужчина также не ужился со старшей дочерью Анеттой.

О звездах, которые пережили тяжелые болезни детей, смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что умер звезда сериалов "Строго на юг" и "Сумеречная зона" Брент Карвер.

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