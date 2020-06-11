Смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым: известно, предлагал ли актер помощь семье погибшего

Сегодня Сергея Захарова хоронят в Рязанской области

8 июня российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения стал виновником аварии в Москве, в которой погиб водитель-курьер фургона – 57-летний Сергей Захаров. Сегодня мужчину хоронят в Рязанской области.

С начала 2000 года Сергей ездил из родного города в Москву на заработки. До сих пор его семья не может поверить в случившееся. Пожилой матери Сергея сказали, что мужчина умер от сердечного приступа. Как сообщает Telegram-канал Mash, отпевание прошло в церкви Иконы Божьей Матери Казанской в селе Константиново. На прощании были близкие, соседи и друзья Сергея, его жена Маргарита и подруга Ирина.

Похороны Сергея Захарова / Скриншот из видео

По словам родственников, Ефремов пока не принес свои извинения и не предлагал финансовой помощи.

Подробнее о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым смотрите в сюжете:

Напомним, уже на следующий день после смертельной аварии Ефремову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Свою вину знаменитость признал, а в СМИ появилась информация, что он пытался покончить с собой. На шее у артиста появилась глубокая багровая борозда, что является признаком при повешении.

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