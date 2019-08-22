Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Смещение ребра: участница "Танців з зірками" TAYANNA получила травму

Выступление певицы под угрозой срыва

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
TAYANNA
TAYANNA
Фото: пресс-служба

Украинская певица TAYANNA, которая недавно раскрыла подробности своих отношений с новым парнем Ани Лорак, рассказала о полученных травмах во время репетиций развлекательного шоу "Танців з зірками".

Также смотрите, как папарацци подловили Дэниэла Крейга после полученной травмы ноги:

Об этом звезда призналась за кулисами праздничного концерта "Музыкальная платформа", который телеканал "Украина" покажет 24 августа в 22:30.

Теперь выступление TAYANNA на танцевальном шоу под угрозой.

"Несколько дней назад я получила травму. Поскольку времени поехать в больницу сделать рентген еще не было, предварительно врач сказал, что похоже на вывих ребра. Запретил мне активно двигаться, но профессия требует другого", – признается TAYANNA за кулисами праздничного концерта "Музыкальная платформа".

TAYANNA
TAYANNA
Фото: телеканал "Украина"

Несмотря на сильную боль, певица все же выполнила свои хиты: "Мурашки" и "Як плакала вона" на праздничном концерте, при этом выглядела великолепно, а еще и на высоченных каблуках! Артистка комментирует: "Это выдержка!".

Читайте также:
"Танці з зірками 2019": полный список звездных участников

Уже 24 августа в 22:30 канал "Украина" покажет праздничный концерт "Музыкальная платформа", на котором зажгут популярные украинские артисты – Тина Кароль, Alyosha, Арсен Мирзоян, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", "On I Ona", "TamerlanAlena" и др.

Также серьезную травму получила еще одна участница проекта – украинская актриса Виктория Булитко. 

Празднуйте День Независимости вместе с новостями "Сегодня":

  • 22 августа – смотрите спецпроект "День украинца" о повседневной жизни украинцев во всем мире;
  • 23 августа – следите за всеукраинской экспедицией и установлением рекорда Украины ко Дню государственного флага;
  • 24 августа – празднуйте День Независимости и присоединяйтесь к награждению необычайных Героев "Сегодня".

Новости "Сегодня" объединяют всю страну!

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В день рождения Кузьмы Скрябина TAYANNA представила кавер на песню "Дельфины" Алан Бадоев приоткрыл тайну заработков украинских артистов TAYANNA рассказала всю правду об отношениях с Филиппом Коляденко
шоу-бизнес певица Tayanna Танці з зірками
Реклама

Новости партнеров

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари
Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Ученые назвали опасный для сердца продукт
Ученые назвали опасный для сердца продукт
Рекорд
Рекорд "Аватара" побит: появился новый лидер по кассовым сборам

Популярные статьи

Вчера, 16:12Fun

"Грязные танцы" украинки в фонтане попали на видео

Вчера, 15:30Шоу-бизнес

Софии Ротару приписывают роман с экс-бойфрендом Татьяны Булановой: фото

Вчера, 14:30Шоу-бизнес

Ирина Билык опубликовала редкое фото с семьей

Вчера, 14:04Travel

Куда поехать на День Независимости 2019: увлекательные туры

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

Алла Пугачева в молодости: в сети появились раритетные кадры

20 августаТехно

Гигантский шар из космоса ночью осветил остров: что это было

20 августаШоу-бизнес

"Семья": экс-супруг Ани Лорак показал новое фото возлюбленной

20 августаШоу-бизнес

Известная украинская актриса откровенно рассказала о домашнем насилии

20 августаTravel

Forbes назвал украинский город, куда лучше поехать вместо Парижа

20 августаFun

Медведица с крыльями: в Чернобыле нашли необычное существо (фото)

20 августаFun

Акула вырвала огромный улов из рук рыбака: видео

20 августаТехно

"Тесла" Илона Маска облетела Солнце

20 августаПсихология

Гороскоп на 20 августа: все знаки зодиака

19 августаEvents

Выходные дни и праздники в августе 2019 года в Украине

19 августаEvents

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

19 августаFun

19 августа: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Бег для мужчин. В чем польза для сильного пола
Бег для мужчин. В чем польза для сильного пола
10 продуктов, которые помогают сбросить вес
10 продуктов, которые помогают сбросить вес
Увлеченная другим мужчиной Наташа Королева ушла от мужа
Увлеченная другим мужчиной Наташа Королева ушла от мужа
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
Астрологи назвали союзы, которые составлены на небесах
Астрологи назвали союзы, которые составлены на небесах
Искусственное мясо: от гамбургеров сегодня до стейков завтра
Искусственное мясо: от гамбургеров сегодня до стейков завтра
Ох, ось воно що: зв'язок безсонних ночей і зайвих кілограмів
Ох, ось воно що: зв'язок безсонних ночей і зайвих кілограмів