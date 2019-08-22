Смещение ребра: участница "Танців з зірками" TAYANNA получила травму

Выступление певицы под угрозой срыва

TAYANNA Фото: пресс-служба

Украинская певица TAYANNA, которая недавно раскрыла подробности своих отношений с новым парнем Ани Лорак, рассказала о полученных травмах во время репетиций развлекательного шоу "Танців з зірками".

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Об этом звезда призналась за кулисами праздничного концерта "Музыкальная платформа", который телеканал "Украина" покажет 24 августа в 22:30.

Теперь выступление TAYANNA на танцевальном шоу под угрозой.

"Несколько дней назад я получила травму. Поскольку времени поехать в больницу сделать рентген еще не было, предварительно врач сказал, что похоже на вывих ребра. Запретил мне активно двигаться, но профессия требует другого", – признается TAYANNA за кулисами праздничного концерта "Музыкальная платформа".

TAYANNA Фото: телеканал "Украина"

Несмотря на сильную боль, певица все же выполнила свои хиты: "Мурашки" и "Як плакала вона" на праздничном концерте, при этом выглядела великолепно, а еще и на высоченных каблуках! Артистка комментирует: "Это выдержка!".

Уже 24 августа в 22:30 канал "Украина" покажет праздничный концерт "Музыкальная платформа", на котором зажгут популярные украинские артисты – Тина Кароль, Alyosha, Арсен Мирзоян, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", "On I Ona", "TamerlanAlena" и др.

Также серьезную травму получила еще одна участница проекта – украинская актриса Виктория Булитко.

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