Смешные пупсы: три сестры семейства Кардашьян показали своих детей

Ким Кардашьян опубликовала снимок своего ребенка и детей сестер

Дети сестер Кардашьян. Фото: instagram/kimkardashian

Светская львица Ким Кардашьян, которая не так давно оголилась для рекламы новой коллекции своего бренда косметики, прикрыв интимные места цветочками, выложила на Instagram снимок, на котором запечатлена ее восьмимесячная дочка Чикаго и маленькие племяшки – пятимесячная Тру, чьей мамой является Хлое Кардашьян, и семимесячная Сторми, малышка Кайли Дженнер.

"Тройняшки", – подписала фото Ким.

Если так случилось, что вы не знаете, кто из них кто – Чикаго сидит слева, держа в руке игрушечного пони, Тру в красном платье в цветочек – посередине, а справа в розовой майке – это Сторми.

Стоит также уточнить, что за сутки публикация набрала более шести милионов лайков.

Напоним, не так давно 37-летняя Ким Кардашьян пришла на вечеринку Christie's, прошедшую в Майами, в облегающем розовом платье от Atsuko Kudo из латекса.

А ее сестра, модель Кендалл Дженнер, свой последний выход на публику ознаменовала сразу двумя трендами – белым цветом, популярность которого стремительно набирает обороты, и бахромой. Папарацци запечатлели звезду в белоснежном наряде бренда Longchamp, рукава и юбка которого были усеяны бахромой. А на ногах модели были черные босоножки.