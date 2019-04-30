СМИ: 23-летняя девушка Джонни Деппа скрывается в Санкт-Петербурге

СМИ пишут, что девушка скрывается от папарацци

Полина Глен Фото: instagram.com/polinaglen

На днях мир шоу-бизнеса всколыхнула новость о том, что голливудский актер Джонни Депп закрутил роман с юной российской танцовщицей Полиной Глен. Более того, она живет в его особняке.

Новая девушка Джонни Деппа – Полина Глен Фото: instagram.com/polinaglen

Как сообщает издание Mirror, после того, как Джонни Деппа застукали в объятиях Полины Глен, девушка начала скрываться от журналистов и папарацци. Для этого возлюбленная звезды "Пиратов Карибского моря" выехала из особняка артиста в Лос-Анджелесе, где она жила последние месяцы, и вернулась в Россию.

Джонни Депп и Полина Глен Фото: Скриншот из Daily Mail

Поэтому, 23-летнюю Полину застали в Санкт-Петербурге, где она живет в родительском доме. Когда отец Полины Геннадий Глен увидел журналистов, то закричал: "Поля, беги!". Также в коротком комментарии 51-летний отец девушки отметил, что давно знает о связи дочери с 55-летним Джонни Деппом.

"Я не могу с вами общаться без разрешения Полины. Ее личная жизнь – это ее личное дело, поэтому я не могу рассказать вам об этом", – добавил он.

Напомним, ранее актриса Эмбер Херд показала доказательства того, как ее избивал экс-супруг Джонни Депп. Также появились и другие подробности звездного развода пары – что именно удалось отсудить Эмбер у звезды "Пиратов карибского моря".

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