СМИ: 45-летняя Кейт Мосс собралась замуж

Бойфренд .модели на 13 лет младше нее

Кейт Мосс выходит замуж Фото: Getty Images

Известная 45-летняя модель Кейт Мосс, которая снялась для Vogue, планирует выйти замуж за своего молодого избранника, 32-летнего Николая фон Бисмарка. Об этом сообщает западное издание The Sun.

По информации СМИ, пара хочет провести традиционную свадебную церемонию летом и узаконить свои отношения, которые длятся с 2015 года. Источник, приближенный к паре, сообщил газете The Sun, что Кейт и Николай серьезно задумываются о браке и хотят поскорее сменить общественный статус:

"У Кейт и Николая прекрасные отношения, и они разговаривают о женитьбе все чаще. Николай говорил друзьям, что хочет сделать все по правилам, с традиционным предложением и церковной свадьбой. Он старомодный парень и безумно влюблен в Кейт", – рассказал инсайдер.

Впрочем, семья Николая фон Бисмарка изначально скептически относилась к его отношениям с Кейт, но культовая модель со временем изменила их мнение о себе.

"Кейт очень хорошо ладит с семьей Николая, особенно с его матерью Деби. У его родственников ранее были определенные предрассудки из-за образа "девушки с вечеринки", который преследовал Мосс многие годы, но это больше не проблема", – отметил инсайдер.

Напомним, недавно принцесса Йоркская приняла участие в сборе средств на аукционе Annabel в поддержку фонда Teenage Cancer Trust & Teen Cancer America в Annabel's. Примечательно, что там она фотографировалась вместе с культовой моделью Кейт Мосс.

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