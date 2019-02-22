СМИ: Алла Пугачева перенесла операцию на сердце

Ходят слухи, что проблемы со здоровьем у Примадонны уже давно

Алла Пугачева Фото: instagram.com/alla_orfey

В ряде российских СМИ и Телеграм-каналов появилась неожиданная информация о том, что знаменитая певица Алла Пугачева перенесла операцию на сердце. И это в преддверии ее большого концерта! В Телеграм-канале о знаменитостях "Только никому" сообщается, что операцию подтверждают и другие источники. Телеграм-канала Baza, который даже назвал имя врача.

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Кроме этого, "Только никому" сообщают, что о проблемах с сердцем у Примадонны заговорили уже давно: "В декабре на шоу Киркорова она приехала очень бледная, с трудом передвигалась, ни с кем толком не разговаривала. Сама Алла Борисовна не скрывает, что у нее проблемы, а в сосудах уже стоят стенты". Однако после слухов, которые молниеносно распространились по сети, супруг Аллы Пугачевой, российский комик, шоумен и ведущий Максим Галкин опроверг их.

Напомним, ранее Алла Пугачева впервые появилась на публике после болезни. Фотографию опубликовала в Instagram певица Жасмин, которая встретилась с артисткой на детском празднике, который был организован в честь внучки Игоря Крутого Деми. А недавно Максим Галкин прокомментировал ухудшение здоровья Аллы Пугачевой.

Какая пенсия у Аллы Пугачевой узнайте в видео ниже:

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