СМИ: Анджелина Джоли хочет вернуть Брэда Питта

Сообщается, что актриса намеренно затягивает бракоразводный процесс

Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty Images

Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая якобы уходит из кино, еще хочет вернуть своего экс-супруга Брэда Питта. Поэтому она затягивает бракоразводный процесс. Об этом сообщило издание The Sun.

Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

Как сообщил порталу инсайдер, Анджелина хочет вернуться к Брэду Питту и затягивает процесс переговоров в надежде на примирение.

"Анджелина дала Брэду понять, что хочет восстановить их отношения. Она хотела бы, чтобы они вновь стали семьей, поэтому она так медлит с переговорами и процессом развода", – поделился анонимный источник.

Отмечается, что западные СМИ обратились к звезде за комментариями, однако пока не получили ответа. Впрочем, по данным The Sun, Брэд Питт не заинтересован в возвращении к бывшей супруге, но готов поддерживать с ней дружеские отношения ради детей. "Он просто хочет все уладить и мог бы сделать это еще год назад, если бы Джоли не создавала препятствий", – рассказал инсайдер.

Ранее сообщалось, что папарацци "застукали" Брэда Питта с Анджелиной Джоли. Впервые их увидели вместе за два года развода. Бывшие супруги встретились в одном из офисных зданий Лос-Анджелеса. Джоли и Питт провели встречу в помещении с большими окнами. Стоит отметить, Джоли все еще ревнует Питта к его бывшей супруге Дженнифер Энистон.

Смотрите видео о том, как Анджелина Джоли мстит Брэду Питту:

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