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СМИ: Анджелина Джоли сменила фамилию

Актриса после свадьбы была Джоли-Питт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:32
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

На днях стало известно, что Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец-то официально развелись. Теперь супругам предстоит только подписать бумаги о разводе, а также урегулировать вопросы раздела собственности.

Отметим, что после заключения брака с Питтом актриса сменила фамилию на двойную – Джоли-Питт. Эта фамилия появилась во всех ее документах, включая права. Теперь же Анджелина вновь стала Джоли, пишет издание The Blast.

Отметим, что у пары – шестеро детей, но только трое являются биологическими.

Напомним, ранее сообщалось, что актриса Анджелина Джоли хотела вернуть своего экс-супруга Брэда Питта. Поэтому она затягивала бракоразводный процесс. Также сообщалось, что папарацци "застукали" Брэда Питта с Анджелиной Джоли. Впервые их увидели вместе за два года развода. Бывшие супруги встретились в одном из офисных зданий Лос-Анджелеса. Джоли и Питт провели встречу в помещении с большими окнами. 

Смотрите видео о том, как Анджелина Джоли превратилась в блондинку:

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актриса Анджелина Джоли Брэд Питт
Источник: Сегодня
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