СМИ: Бойфренду Хайден Панеттьери грозит тюрьма за избиение возлюленной

Как утверждают журналисты, Брайану Хикерсону грозит до 4 лет заключения

Хайден Панеттьери Фото: Getty Images

Недавно в СМИ появилась информация о том что бывшую возлюбленную Владимира Кличко Хайден Панеттьерижестоко избил новый бойфренд. Теперь 30-летнему Брайану Хикерсону грозит тюрьма за публичное избиение его возлюбленной. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на инсайдеров.

Смотрите самые скандальные разводы звезд:

Как сообщают журналисты, у Брайана есть проблемы с правоохранителями: окружной прокурор Лос-Анджелеса уже предъявил обвинения мужчине за насилие. Согласно официальным документам, за публичное избиение парню Хайден грозит до 4 лет заключения.

Такие меры представители закона ввели, узнав о состоянии здоровья потерпевшей. После того, как Брайана Хикерсона отпустили под залог в 50 тысяч долларов, стало известно, что травмы Хайден значительно серьезнее, чем считалось до этого. Звезда обращалась к медикам за помощью и предстанет в суде.

Читайте также Бойфренд Хейден Панеттьер обескуражил публику своим заявлением

А вот родственники и близкие Хайден Панеттьери обеспокоены ее участием в судебном процессе. Ведь это может вновь спровоцировать Хикерсона на нападение. Кроме этого, все они не в восторге от того, что актриса продолжает жить с ним в одном доме и не на шутку волнуются за его безопасность.

Напомним, ранее бойфренд Панеттьери сделал ей предложение. Правда, шуточное. Событие произошло в одном из ирландских пабов Западного Голливуда. В сеть попало видео, на котором Брайан становится на одно колено с коробочкой в руках и говорит: "Выйдешь ли ты за меня?". Но, в коробке оказалось бумажное кольцо.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram