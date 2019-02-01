СМИ: Брэд Питт и Анджелина Джоли встретились впервые за два года

Актеров заметили на обеде

Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty Images

Поклонники 55-летнего красавчика Брэда Питта последние несколько дней обсуждают только одну новость – его возможный роман с актрисой Шарлиз Терон. И хоть многие СМИ уже сообщили о том, что это неправда, бывший телохранитель актера признался, что Брэда и Шарлиз отношения. А вот на днях имя голливудского актера вновь появилось в таблоидах. Дело в том, что папарацци "застукали" Питта с Анджелиной Джоли. Впервые их увидели вместе за два года развода.

По информации издания Metro, бывшие супруги встретились в одном из офисных зданий Лос-Анджелеса. Джоли и Питт провели встречу в помещении с большими окнами. Встреча с Анджелиной прошла за закрытыми дверями, а в помещении не видны их адвокаты. Очевидцы признались, что своенравная актриса во время беседы была очень эмоциональной, а вот Брэд сохранял спокойствие.

Напомним, после более чем двух лет борьбы за право на опеки над детьми голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли, похоже, пришли к согласию. Представитель Джоли уточнила, что Анджелине и Брэду удалось достичь компромисса, но подробности сделки все равно останутся конфиденциальными.

Что касается возможного романа Брэда Питта, то Джоли пока ничего не заявляла, а вот первая супруга Питта – Дженнифер Энистон успела прокомментировать эти слухи.

Смотрите видео о том, как Анджелина Джоли мстит Брэду Питту:

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