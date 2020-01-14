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СМИ: Брэд Питт и Дженнифер Энистон планируют вместе усыновить ребенка

Питт и Энистон хотят взять на воспитание сироту из Мексики.

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:04
Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе
Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе

Экс-супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон недавно побывали на церемонии награждения премии "Золотой глобус". Питт даже пошутил на счет своей личной жизни, однако вместе бывших супругов так и не увидели. Однако издание New Idea сообщило, что пара вот-вот официально объявит о своем воссоединении.

Недавно Брэд Питт дал откровенное интервью:

Более того, 56-летний Питт (у него есть трое приемных и трое родных детей от второй жены Анджелины Джоли) и 50-летняя бездетная Энистон готовятся вместе усыновить ребенка. По информации издания, они хотят взять на воспитание сироту из Мексики.

Якобы они уже вдвоем тайно посетили приют Casa Hogar Sion в городе Тихуана, который Дженнифер уже много лет финансово поддерживает.

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Издание отмечает, что период новогодних праздников и Брэд, и Дженнифер провели в Мексике. Правда вместе их на публике не видели. Энистон отдыхала в компании друзей.

Напомним, недавно стали известны пикантные подробности начала любовных отношений Брэда Питта и Анджелины Джоли.

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