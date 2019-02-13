СМИ: Брэд Питт увлекся 21-летней актрисой

Актер снимался с Сидни Суини в фильме Квентина Тарантино

Брэд Питт Фото: Getty Images

В Голливуде не утихают слухи о любовных похождениях красавчика Брэда Питта. После сплетен о том, что у Брэда Питта роман с Шарлиз Терон, иностранные СМИ написали о новой возможной пассии актера.

Так, издание Radar Online сообщает, что Питт увлекся актрисой Сидни Суини, которая снималась вместе с ним в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

Сидни Суини Фото: instagram.com/sydney_sweeney

21-летняя Суини, по информации издания, произвела на Питта огромное впечатление — и не только своим актерским талантом. Брэд поддерживает отношения с Сидни, хотя работа над фильмом уже закончена. Он даже хочет предложить ей сниматься в новых совместных проектах, чтобы узнать ее получше. Пока что пару связывает близкая дружба.

Напомним, недавно издание People со ссылкой на своих личных инсайдеров уже опубликовало опровержение информации об отношениях знаменитостей. Сообщается, что Брэда и Шарлиз связывают только дружеские и рабочие, а никак не романтические. Кроме этого, Питт побывал на дне рождения экс-супруги Дженнифер Энистон.

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