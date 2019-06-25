СМИ: Брэдли Купер и Леди Гага выступят вместе на известном фестивале

Это их первое совместное выступление после расставания Брэдли с Шейк

Голливудский актер и певец Брэдли Купер, который расстался с моделью Ириной Шейк, выступит на известном фестивале Glastonbury с эпатажной артисткой Леди Гагой. Они впервые выступят дуэтом после развода Брэдли Купера с Ириной Шейк.

Сейчас поклонники считают, что прямое отношение к разводу Шейк и Купера имеет как раз Леди Гага. А те, в свою очередь, продолжают подогревать эти слухи о своем романе. По информации GossipCop, в конце июня Брэдли Купер и Леди Гага выступят дуэтом на музыкальном фестивале Glastonbury.

Как известно, артисты споют свою культовую песню Shallow. Пока неизвестно, будет Купер исполнять еще какие-то песни.

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Напомним, ранее певица Леди Гага довольно раздражительно реагировала на то, что поклонники приписывали ей роман с Брэдли Купером.

А вот Ирина Шейк, похоже, не особо скучает после расставания с Купером. После того супермодель на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует в сексуальном черном купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру

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