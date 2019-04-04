СМИ: Бритни Спирс попала в психиатрическую больницу

Певица тяжело перенесла болезнь отца и свои операции

Бритни Спирс попала в психбольницу Фото: Getty Images

Известная американская певица Бритни Спирс, которая недавно разместила трогательное селфи на своей странице в Instagram с 24-летним возлюбленным, манекенщиком Сэмом Асгари, легла в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

Отмечается, что якобы певица "потеряла рассудок" из-за болезни своего отца и ее психическое состояние не улучшалось, а наоборот, ухудшилось.

Отец Бритни Спирс Джейми в последнее время перенес две операции, связанных с внезапным разрывом толстой кишки. После второй операции у него начались осложнения.

Напомним, в течение нескольких лет певица Бринти Спирс и ее муж Кевин Федерлейн судятся из-за алиментов на их общих сыновей: 12-летнего Шона и 11-летнего Престона. Стоит отметить, что Бритни согласилась увеличить ежемесячное пособие Кевину на содержание детей на "тысячи долларов". Окончательной суммы нигде не сообщают, но дополнительно тоже известно, что в новом соглашении пары еще много изменений, однако они являются конфиденциальными.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram