Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

СМИ: дочь Майкла Джексона попыталась покончить с собой после выхода скандального фильма

Девушка уже комментировала скандальную киноленту

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:29
Пэрис Джексон
Пэрис Джексон
Фото: instagram.com/parisjackson

Дочь Майкла Джексона Пэрис, которая недавно прокомментировала скандальный фильм о своем отце, была экстренно доставлена в больницу после того, как попыталась покончить с собой. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на очевидцев.

Пэрис Джексон
Пэрис Джексон
Фото: instagram.com/parisjackson

Сообщается, что скорая помощь и полиция прибыли к дому Пэрис в Лос-Анджелесе в субботу, 16 марта. 20-летнюю девушку в срочном порядке госпитализировали. Медики отметили, что дочь Майкла Джексона потеряла много крови, но сейчас ее состояние стабилизировалось.  

Друзья Пэрис Джексон рассказали изданию, что попытка суицида связана со скандалом вокруг покойного отца после выхода фильма "Покидая Неверленд".

Напомним, в Лондоне сносят легендарную статую Майкла Джексона, его песни запретили на радио в Канаде. Более того, жена артиста заявила об отсутствии секса с ним. По словам Дебби Роу, их дети появились на свет в результате искусственного оплодотворения.

Также появилась информация, что из-за скандального фильма о жизни Майкла Джексона "Покидая Неверленд" от наследия легендарного артиста один за другим отказываются мировые бренды. Среди них Louis Vuitton, Starbucks и культовый сериал "Симпсоны".

Смотрите видео о подробностях жизни Майкла Джексона:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В Лондоне сносят легендарную статую Майкла Джексона - названа причина Шикарное ранчо "поп-короля" выставили на продажу за "копейки"
Майкл Джексон самоубийство певец Пэрис Джексон
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру
Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы
Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы
Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой
Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Популярные статьи

Сегодня, 06:39Шоу-бизнес

"Поверить нет никаких сил": реакция коллег на смерть Юлии Началовой в соцсети

Сегодня, 06:30Wellness

Шесть натуральных средств для детоксикации организма

Вчера, 12:02Шоу-бизнес

Главное за неделю: Снежана Бабкина беременна, а Вера Брежнева сделала скандальное заявление

Вчера, 10:40Шоу-бизнес

Сергей Притула раскрыл шокирующие подробности Нацотбора 2019

Вчера, 09:55Техно

На зависть Apple: Samsung готовит смартфон мечты

Вчера, 09:42Шоу-бизнес

"Холостяк 9": подробности второго выпуска

15 мартаFun

15 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

15 мартаWellness

Японская диета на 13 дней: меню для похудения

15 мартаТехно

Первый в истории ядерный взрыв показали в Full HD

15 мартаТехно

Конец близок: Windows 7 напомнит о скорой смерти

15 мартаFun

Невеста обнаружила в свадебных туфлях невероятный сюрприз

15 мартаFun

На свет появился уникальный розовый слоненок: видео

15 мартаПсихология

Гороскоп на сегодня: Львам не стоит давать в долг, а Рыбам придется задержаться на работе

14 мартаШоу-бизнес

Эпатажная Нетта Барзилай появилась на публике в купальнике

14 мартаТехно

Windows 7 получил востребованную миллионами полезную опцию

14 мартаFun

14 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Новости партнеров

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной
Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной
Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Что бойфренд Гросу думает о ее «пластике»: откровения певицы
Что бойфренд Гросу думает о ее «пластике»: откровения певицы
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)
Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
«Прости, что не уберегли»: реакция звезд на смерть Юлии Началовой
«Прости, что не уберегли»: реакция звезд на смерть Юлии Началовой
5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников
5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников