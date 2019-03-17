СМИ: дочь Майкла Джексона попыталась покончить с собой после выхода скандального фильма

Девушка уже комментировала скандальную киноленту

Пэрис Джексон Фото: instagram.com/parisjackson

Дочь Майкла Джексона Пэрис, которая недавно прокомментировала скандальный фильм о своем отце, была экстренно доставлена в больницу после того, как попыталась покончить с собой. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на очевидцев.

Пэрис Джексон Фото: instagram.com/parisjackson

Сообщается, что скорая помощь и полиция прибыли к дому Пэрис в Лос-Анджелесе в субботу, 16 марта. 20-летнюю девушку в срочном порядке госпитализировали. Медики отметили, что дочь Майкла Джексона потеряла много крови, но сейчас ее состояние стабилизировалось.

Друзья Пэрис Джексон рассказали изданию, что попытка суицида связана со скандалом вокруг покойного отца после выхода фильма "Покидая Неверленд".

Напомним, в Лондоне сносят легендарную статую Майкла Джексона, его песни запретили на радио в Канаде. Более того, жена артиста заявила об отсутствии секса с ним. По словам Дебби Роу, их дети появились на свет в результате искусственного оплодотворения.

Также появилась информация, что из-за скандального фильма о жизни Майкла Джексона "Покидая Неверленд" от наследия легендарного артиста один за другим отказываются мировые бренды. Среди них Louis Vuitton, Starbucks и культовый сериал "Симпсоны".

Смотрите видео о подробностях жизни Майкла Джексона:

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