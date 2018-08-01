СМИ: Джастин Бибер и Хейли Болдуин тайно поженились

Официального подтверждения информации пока нет

Хейли Болдуин и Джастин Бибер. Фото:instagram.com/justinbieber

24-летний певец Джастин Бибер и его возлюбленная 21-летняя Хейли Болдуин тайноженились. На безымянном пальце у модели СМИ уже заметили обручальное кольцо вместо помолвочного.

Например, издание LifeAndStyleMagazine сообщает, что певец планировал обручиться еще 29 июля.

Официального подтверждения информации пока нет. Но СМИ также сообщают о визите пары к своему священнику в день, когда была запланирована свадьба.

Отметим, что Бибер и Болдуин встречаются с 2015 года. Пара расставалась, но в июле 2018 Бибер ошарашил всех новостью о том, что он обручился с моделью. Кроме того, Джастин приобрел обручальное кольца для Хейли за полмиллиона долларов. Инсайдеры Us Weekly поведали, что решение Джастина обручиться с Хейли не было спонтанным. Певец уже давно мечтает о "нормальной" жизни.

Напомним, как сообщали СМИ, у пары пока чисто платонические отношения. Пока Джастин и Хейли просто наслаждаются обществом друг друга и между Бибером и Болдуин нет интимных отношений. Молодые люди проводят целые дни вместе в Нью-Йорке, но вечером отправляются в разные части города: модель – в свои апартаменты, а артист – в отель.