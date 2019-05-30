СМИ: Джастин Бибер перенес свадьбу с Хейли Болдуин из-за своего психического состояния

Музыкант находится постоянно в состоянии стресса

Джастин и Хейли Бибер Фото: instagram.com/justinbieber

Звездная пара Джастин Бибер и Хейли (Болдуин) Бибер, которые осенью 2018 года официально стали мужем и женой, планировали сыграть свадьбу еще в феврале, однако перенесли дату из-за депрессии певца. Бибер до сих пор не является эмоционально стабильным, поэтому неизвестно, когда влюбленные проведут церемонию, пишет издание People.

Смотрите видео, почему страдает Джастин Бибер:

Инсайдеры отметили, что Джастин и Хейли все же сыграют свадьбу, но чуть позже – когда певец выйдет из депрессии.

"Хейли продолжает его поддерживать. Их свадьба все равно состоится: они поженятся, когда почувствуют, что действительно к этому готовы. Самое важное для них – это психическое здоровье Джастина", – сообщил источник.

Также, по словам инсайдера, благодаря поддержке любимой и лечению Джастин Бибер стал чувствовать себя намного лучше.

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"Кажется, лечение действительно ему помогло. Оно изменило ход его мыслей. Теперь он сосредоточен на том, что происходит прямо сейчас, и живет одним днем. Когда он начинает заглядывать далеко вперед, то сразу начинает испытывать стресс", – добавил аноним.

26 Май 2019 в 2:26 PDT INSTAGRAM (@justinbieber)

Напомним, Джастин Бибер опубликовал пикантное фото Хейли Болдуин и признался в любви. На нем 22-летняя Хейли Болдуин позирует в нижнем белье на фоне Эйфелевой башни.

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