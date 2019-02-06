СМИ: Дженнифер Лоуренс обручилась со своим возлюбленным

Избранником актрисы оказался директор галереи современного искусства Gladstone Gallery Кук Марони

Дженнифер Лоуренс помолвилась с возлюбленным Фото: Instagram

Оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс, которая недавно рассказала правду об интиме с Харви Вайнштейном, обручилась с 34-летним директором галереи современного искусства Gladstone Gallery Куком Марони.

Кук Марони и Дженнифер Лоуренс Скриншот из соцсети

Издание People со ссылкой на инсайдеров сообщает, что 28-летняя звезда вскоре пойдет под венец. Кук Марони подарил Дженнифер Лоуренс очень дорогое кольцо, которое она не снимает со своего пальца.

Дело в том, что актрису с роскошным украшением заметили в одном из ресторанов Нью-Йорка. Там она поужинала с Куком Марони, не скрывая своего счастья от общения с бойфрендом.

"Камень был гигантским. Со стороны казалось, что они что-то празднуют, и очевидцы подтверждают это", - рассказал инсайдер.

Сейчас представители Дженнифер Лоуренс и Кука Марони подтвердили новость о помолвке. Однако не известно, где именно и как произошло романтическое признание.

Напомним, еще осенью 2018 года в СМИ появилась информация о том, что Дженнифер Лоуренс закрутила новый роман. Избранником актрисы стал Куки Маруни, директор известной Gladstone Gallery, специализирующейся на произведениях современного искусства.

Отметим, что Дженнифер Лоуренс и Даррен Аронофски, которые расстались, сумели сохранить дружеские отношения.

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