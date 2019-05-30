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СМИ: голливудская пара Руни Мара и Хоакин Феникс помолвлены

Между артистами завязался роман еще в 2016 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
Хоакин Феникс и Руни Мара
Хоакин Феникс и Руни Мара
Фото: Getty Images

В Голливуде не за горами еще одна свадьба. Как считают многие СМИ и фанаты, к алтарю в скором времени пойдут 44-летний Хоакин Феникс и 34-летняя Руни Мара, у которых роман завязался на съемочной площадке.

Смотрите видео о служебных романах звезд:

Дело в том, что на днях актриса попала в объектив папарацци с кольцом с крупным бриллиантом на том самом пальце, которое было похоже на помолвочное, во время шопинга в Лос-Анджелесе.

А уже на следующий день очевидцы видели Руни вместе с Хоакином на занятиях по карате, и она снова продемонстрировала свое украшение. Представители актеров пока никак не прокомментировали эту информацию.

Отметим, что Руни Мара и Хоакин Феникс познакомились во время съемок фильма "Мария Магдалина" (Mary Magdalene) в конце 2016 года, а дебютировали как пара на Каннском кинофестивале два года назад. Свою личную жизнь влюбленные не афишировали и довольно редко выходили вместе в свет. И для Руни, и для Хоакина этот брак станет первым.

Напомним, Хоакин Феникс попал в список самых высокооплачиваемых актеров в Голливуде.

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Источник: Сегодня
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