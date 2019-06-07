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СМИ: Ирина Шейк и Брэдли Купер больше не живут вместе

Оказывается, что модель съехала от актера в свой дом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:29

О том, что одна из самых красивых пар Голливуда – супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер – расстались – ходили слухи уже давно. Но теперь же западные таблоиды пишут о том, что пара не живет вместе. По информации издания The Sun, отношения между Брэдли Купером и Ириной Шейк остыли. По словам инсайдера, Шейк съехала из особняка голливудского актера в районе Pacific Palisades в Лос-Анджелесе в свой дом.

"Отношения между ними становятся все холоднее. Это продолжалось в течение нескольких месяцев. Ирина решила, что будет лучше, если она переедет к себе. Похоже, что их отношения не сложились", – отметил источник.

Накануне издание Page Six писало, что брак актера и модели держится на волоске и они на грани развода.

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"Они пытаются помириться ради своей дочери. Но на самом деле все плохо. Никто не счастлив. Отношения висят на волоске", – заявил инсайдер.

Напомним, в последний раз пару видели вместе на красной дорожке церемонии "Оскар 2019". К слову, несколько месяцев назад Ирина Шейк дала откровенное интервью, в котором призналась, почему предпочитает не комментировать отношения с Брэдли Купером. А вот самому актеру и режиссеру приписывали роман с коллегой по сцене – актрисе и певице Леди Гаги, но оказалось, что это лишь выдумки поклонников. 

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Источник: Сегодня
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