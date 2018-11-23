СМИ: Кэндис Свейнпол рассталась со своим женихом и отцом детей

Официально пара пока ничего не подтвердила

Кэндис Свейнпол. Фото: instagram/angelcandices

Известная модель, "ангел" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол, которая является матерью двоих детей, разошлась со своим женихом Германном Николи, с которым была вместе 12 лет. Об этом сообщает Harper's Bazaar.

Кэндис и Германн познакомились еще в 2005 году в Париже на одном из кастингов. Свейнпол тогда было 17 лет, а Николе – 20. После десяти лет отношений влюбленные обручились. Кэндис и Германн воспитывают двухлетнего сына Анака и 5-месячного Ариэля, которого Кэндис родила 19 июня.

Впрочем, пока пара официально не подтвердила разрыв, однако в социальных сетях Кэндис и Германн отписались друг от друга в соцсетях и удалили совместные фото. Кроме того, мужчина опубликовал фото в Instagram с сердцем и подписью "Все кончено".

Известно также, что о проблемах в отношениях Германна и Кэндис заговорили еще после шоу Victoria's Secret, когда многие модели пришли с любимыми, кроме Свейнпол.

Напомним, Кэндис Свейнпол в последнее время очень часто стала демонстрировать свою идеальную фигуру. Буквально на днях она выложила в Instagram фото своей новой фотосессии в купальниках, которые привели в восторг подписчиков. А теперь похвасталась новым нарядом.