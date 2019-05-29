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СМИ: Кит Харингтон лечит стресс и алкоголизм в клинике

Всему виной "Игра престолов"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:26
Кит Харингтон
Кит Харингтон
Фото: AFP

Британский актер, исполнитель роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов" Кит Харингтон, которй недавно рассказал некоторые детали финала проекта, проходит секретное лечение в центре реабилитации, где борется со стрессом и алкоголизмом из-за окончания сериала. Об этом сообщило издание Page Six со ссылкой на источники.

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"Окончание "Игры престолов" сильно ударило по Киту. Он понял, что "это конец", это было то, над чем они так усердно работали на протяжении многих лет… Он в клинике, в основном, из-за стресса и переутомления, а также из-за алкоголя", − рассказал изданию близкий друг актера.

Также, по информации газеты, жена актера, актриса Роуз Лесли, поддерживает его и находится рядом. Даже известно, что 32-летний Харингтон лечится в элитной клинике Prive-Swiss в штате Коннектикут на протяжении месяца.

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Он проходит психологические тренинги, когнитивно-поведенческую терапию и практикует медитацию для борьбы со стрессом и негативными эмоциями. Месяц лечения в клинике стоит 120 тысяч долларов.

Напомним, ранее Кит Харингтон станцевал стриптиз в американском шоу Saturday Night Live

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Источник: Сегодня
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