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СМИ: Квентин Тарантино впервые станет отцом

35-летняя супруга 56-летнего режиссера впервые беременна

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:58

Известный голливудский режиссер Квентин Тарантино, котрый намерен уйти с кино, впервые станет отцом! Его супруга, 35-летняя супруга режиссера Даниэлла Пик ждет ребенка. Об этом стало известно девять месяцев спустя после их свадьбы. 

Квентин Тарантино с супругой
Квентин Тарантино с супругой
Фото: Getty Images

По информации издания People, в официальном заявлении пары говорится, что "Даниэлла и Квентин Тарантино очень рады сообщить эту новость".

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Отметим, что со своей уже нынешней женой Даниэлой Пик Тарантино познакомился во время презентации своего фильма "Бесславные ублюдки". 56-летний режиссер женился на израильской певице и модели 28 ноября в ходе традиционной еврейской церемонии, которую они провели в Калифорнии. Медовый месяц Квентин и Даниэлла провели в Израиле, где гостили у родственников девушки.

Напомним, что в Киеве прогремел домьерный показ фильма талантливого режиссера "Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Мы сделали небольшой обзор нового фильма Квентина Тарантино.

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