СМИ: Мадонна выступит на "Евровидении 2019" за баснословные деньги

Певица согласилась спеть на сцене за 1 миллион долларов

Мадонна выступит на "Евровидении" Фото: Getty Images

Известная певица Мадонна, которая кардинально сменила имидж, согласилась выступить на "Евровидении 2019". Однако за свое 15-минутное выступление певица получит 1 миллион долларов, сообщает News24.

Ранее сообщалось, что организаторы песенного конкурса вели переговоры с Мадонной относительно ее выступления в финале. Цена вопроса достигала полутора миллионов долларов. Но у организаторов было одно условие для американской звезды – чтобы она не исполняла новую песню, которую посвятила политике США. На что Мадонна не согласилась.

В источнике отмечается, что организаторам и певице удалось прийти к соглашению. Мадонна пошла на уступки и согласилась не исполнять песню с политическим содержанием. Цена ее выступления на "Евровидении 2019" будет достигать одного миллиона долларов. Расходы на себя взял канадско-израильский миллиардер Сильван Адамс.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Международный песенный конкурс под угрозой срыва в результате небезопасной ситуации в стране. Также известно, что Украина не будет участвовать в "Евровидении 2019", вследствие чего не сможет голосовать.

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