Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

СМИ: Марго Робби ждет ребенка

Актриса не скрывала, что детей хотела рожать только когда сделает карьеру

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:32
Марго Робби
Марго Робби
Фото: Getty Images

Недавно голливудская актриса Марго Робби призналась СМИ, что рожать будет тогда, когда захочет. Но появилась информация, что звезда уже беременна. Анонимный источник из близкого окружения Марго Робби сообщил изданию NW, что актриса ждет первого ребенка.

Секреты личной жизни Марго Робби:

По утверждениям инсайдера, актриса уже на третьем месяце беременности. Сообщается также, что Робби планировала завести с мужем детей, но карьера заставила ее отложить планы.

"Она хотела прочно укрепиться в Голливуде, чтобы ей предлагали роли, от которых она бы не могла отказаться. Теперь, когда она хорошо себя зарекомендовала, ей больше не нужно ждать", – рассказал инсайдер.

Издание Daily Mail связалось с Марго и попросило прокомментировать полученную информацию. Звезда лишь отшутилась, сказав, что мамой она была разве что во время визита в Австралию, где она покормила кенгуру из бутылочки.

Напомним, Марго Робби официально покинула ряды завидных невест еще в 2016 году – звезда фильма "Отряд самоубийц" вышла замуж за кинорежиссера Тома Акерли, с которым встречалась три года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" показали в Каннах Она вернулась: появился тизер фильма "Хищные птицы" с Марго Робби В летящем платье с алыми розами: нежный образ Марго Робби
актриса беременна марго робби
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей
Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей
Как убрать герпес на губах быстро и наверняка
Как убрать герпес на губах быстро и наверняка
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Кристина Орбакайте изменилась до неузнаваемости
Кристина Орбакайте изменилась до неузнаваемости

Популярные статьи

Сегодня, 15:49Шоу-бизнес

Пластическая операция для известной певицы стала целым испытанием: фото

Сегодня, 14:01Шоу-бизнес

Настя Каменских откровенно прокомментировала свадьбу с Потапом

Сегодня, 12:55Fun

11 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 08:48Fun

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу 2019

Сегодня, 07:15Техно

Xiaomi начнет войну против рекламы в смартфонах

Вчера, 15:32Fun

День отца: когда отмечается новый праздник в Украине

Вчера, 12:30Шоу-бизнес

Больше не может терпеть: Брэд Питт выдвинул ультиматум Джоли

Вчера, 11:00Fun

Когда Троица 2019 в Украине – дата и выходные дни

Вчера, 09:51Техно

Конкурент Tesla "ворует" заряд у других электромобилей

Вчера, 09:17Fun

Врагу не пожелаешь: как сложилась судьба мужчины, выигравшего 5,3 млрд гривен

Вчера, 09:06Стиль

Вторая жизнь: Леся Никитюк поразила красотой в мамином платье

Вчера, 08:26Техно

Huawei показала фото "убийцы" Android для смартфонов

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на 10 июня: все знаки зодиака

9 июняПсихология

Гороскоп на неделю 9-15 июня для всех знаков зодиака

9 июняШоу-бизнес

Украинская Кончита Вурст: Леся Никитюк шокировала сеть провокационным фото

9 июняШоу-бизнес

"Это было очень трудно": Потап признался, почему скрывал роман с Каменских

Новости партнеров

Безвредна ли микроволновая печь?
Безвредна ли микроволновая печь?
Гоша Куценко взял на себя заботу о беременной Марии Порошиной
Гоша Куценко взял на себя заботу о беременной Марии Порошиной
Как Анжелика Варум выглядела на праздновании 50-летия
Как Анжелика Варум выглядела на праздновании 50-летия
Японская диета для печени
Японская диета для печени
Невестка Алсу нарушила молчание из-за последствий скандала
Невестка Алсу нарушила молчание из-за последствий скандала
Иван Добронравов полгода скрывал рождение ребенка
Иван Добронравов полгода скрывал рождение ребенка
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Плохая примета: что случилось на свадьбе Насти и Потапа
Плохая примета: что случилось на свадьбе Насти и Потапа
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь