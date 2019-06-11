СМИ: Марго Робби ждет ребенка

Актриса не скрывала, что детей хотела рожать только когда сделает карьеру

Марго Робби Фото: Getty Images

Недавно голливудская актриса Марго Робби призналась СМИ, что рожать будет тогда, когда захочет. Но появилась информация, что звезда уже беременна. Анонимный источник из близкого окружения Марго Робби сообщил изданию NW, что актриса ждет первого ребенка.

Секреты личной жизни Марго Робби:

По утверждениям инсайдера, актриса уже на третьем месяце беременности. Сообщается также, что Робби планировала завести с мужем детей, но карьера заставила ее отложить планы.

"Она хотела прочно укрепиться в Голливуде, чтобы ей предлагали роли, от которых она бы не могла отказаться. Теперь, когда она хорошо себя зарекомендовала, ей больше не нужно ждать", – рассказал инсайдер.

Издание Daily Mail связалось с Марго и попросило прокомментировать полученную информацию. Звезда лишь отшутилась, сказав, что мамой она была разве что во время визита в Австралию, где она покормила кенгуру из бутылочки.

Напомним, Марго Робби официально покинула ряды завидных невест еще в 2016 году – звезда фильма "Отряд самоубийц" вышла замуж за кинорежиссера Тома Акерли, с которым встречалась три года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram