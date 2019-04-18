СМИ: муж Сальмы Хайек пожертвует 100 миллионов евро на возрождение Собора Парижской Богоматери

Франсуа-Анри Пино заявил о готовности выделить колоссальную сумму на реконструкцию собора

Сальма Хайек с супругом Фото: AFP

Новость о том, что Собор Парижской Богоматери оказался в огне – всколыхнула весь мир. Не остались в стороне звезды кинематографа и бизнесмены. Отовсюду слышатся слова поддержки и молитвы.

Фото: AFP

К счастью, нашлись те, кто молитвам и словам предпочел материальную помощь. Среди таких меценатов оказался супруг Сальмы Хайек Франсуа-Анри Пино. В заявлении, полученном французским изданием Le Figaro, Пино сказал следующее: "Мы с отцом решили выделить 100 млн евро для реконструкции Нотр-Дама".

Франсуа-Анри Пино был первый, кто объявил о столь щедром пожертвовании. К счастью, у него есть для этого все возможности: муж Сальмы Хайек владеет целым рядом таких модных брендов, как Gucci, Alexander McQueen, Stella McCartney, Saint Laurent и Balenciaga. По данным Billionaires Index, состояние отца Пино оценивается в 37 млрд долларов.

Сама актриса в социальных сетях также выразила шок от пожара в Соборе: "Как и многие другие, я испытываю невыразимую грусть, глядя на то, как красота Нотр-Дама обращается в пепел и дым. Я люблю тебя, Париж".

15 Апр 2019 в 2:50 PDT INSTAGRAM (@salmahayek)

Напомним, ранее мы вспомнили пять лучших экранизаций "Собора Парижской Богоматери". Также отдельно рассказали о самых интересных фактах о Соборе Парижской Богоматери во Франции.

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