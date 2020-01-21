СМИ назвали имена крестных родителей сына принца Гарри и Меган Маркл

Пока эту информацию официально не подтвердили, но и не опровергли

Меган Маркл, принц Гарри и сын Арчи Фото: Getty Images

В последнее время вокруг принц Гарри и Меган Маркл поднялось немало шума из-за их скандального заявления об отделении от королевской семьи. Впрочем, что касается маленького сына Арчи, то тут супруги соблюдали все королевские каноны. До сих пор герцоги Сассекские не разгласили информацию о крестных родителях сына. Однако инсайдеры из близкого окружения супругов все же раскрыли тайну, пишет таблоид Express.

Меган Маркл и принца Гарри лишили королевских привилегий, узнайте подробности:

Сообщается, что крестной мамой Арчи Гаррисона стала 54-летняя няня Тигго Петтифер, которая раньше работала на королевскую семью. Она жила во дворце с 1993 до 1999 года, поэтому после смерти принцессы Дианы помогала Гарри и Уильяму пережить потерю. Инсайдеры также рассказали, что Тигго заменила герцогам маму и относилась к ним, как к собственным сыновьям. Покинуть дворец ее заставило замужество и ожидание собственного первенца.

Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи Харрисон Фото: Getty Images

После этого Гарри и Уильям охотно общаются с Тигго Петтифер и являются крестными родителями ее потомков. Поэтому выбор герцога Сассекского был достаточно прогнозируемым.

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"Гарри не мог дождаться, когда познакомит Меган с Тигги. Несмотря на то, что две женщины сильно отличаются характерами, они нашли общий язык. Тигги очень важный человек в жизни Гарри, почти как мама, ведь именно она ухаживала за ним, когда принцесса Диана умерла", – рассказал инсайдер.

А вот крестным отцом Арчи стал 53-летний офицер гвардии Марк Дайер. Он сыграл не меньшую роль в воспитании принца Гарри, поэтому именно его пригласили принять участие в церемонии крещения первенца герцогов Сассекских. А вот третьим крестным для мальчика стал близкий друг Гарри Чарли Ван Страубензи. Бизнесмен когда-то учился со внуком Елизаветы II и стал единственным, с кем он продолжал общаться.

По словам инсайдеров, все крестные расстроены от новостей о сложении обязанностей принца Гарри и Меган Маркл.

Напомним, что Елизавета II обнародовала свое окончательное решение о заявлении Меган Маркл и принца Гарри.

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