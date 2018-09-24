"Да, она в госпитале": родственники Монсеррат Кабалье прокомментировали состояние оперной дивы

По словам близких, нет никаких причин для беспокойства

Монсеррат Кабалье. Фото: Getty

Оперная дива Монсеррат Кабалье, которая весной посетила Киев, срочно госпитализирована. По сообщениям испанских СМИ, Кабалье уже пять дней проходит лечение в одной из клиник Барселоны. У артистки начались проблемы с мочевым пузырем, из-за чего ей пришлось обратиться к медикам.

Сообщается также, что на данный момент состояние дивы улучшилось. Родственники предпочитали не распространяться о самочувствии звезды до тех пор, пока Кабалье не справиться с беспокоящими ее синдромами.

Теперь, когда состояние певицы оценивается как стабильное, близкие Монсеррат заявили, что поводов для беспокойства нет. По словам родных, Кабалье выпишут в самое ближайшее время, после чего она вернется к повседневной жизни.

"Да, Монсеррат Кабалье находится в отделении интенсивной терапии госпиталя Sant Pau в Барселоне и идет на поправку. Нет никаких причин для беспокойства", – заверили близкие звезды.

Сама же оперная певица пока не дает никаких комментариев касаемо своего самочувствия.

Напомним, весной состоялось событие для всех ценителей оперной музыки. Украинская певица Злата Огневич стала приглашенной гостьей на концерте Монсеррат Кабалье в честь ее 85-летия.