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СМИ: принц Гарри и Меган Маркл разозлили журналистов и фотографов

Супруги герцоги Сассекские шокируют новыми заявлениями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05
Меган Маркл и принц Гарри станут родителями весной 2019
Меган Маркл и принц Гарри станут родителями весной 2019
Фото: AFP

На днях герцоги Сассекские шокировали общественность заявлением, что они намерены отказаться от королевского титула для своего будущего ребенка. Также принц Гарри и Меган Маркл сообщили, что не намерены разглашать рождение первенца в тот же день, что вызвало негодование у прессы. 

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Журналисты уверены, что в связи со своим социальным статусом принц Гарри и Меган Макрл должны предстать перед дверью больницы с новорожденным ребенком, как это делали в течении сорока лет другие представители королевской семьи, в том числе Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые являются родителями троих наследников престола. Об этом сообщает издание New York Times.

По мнению иностранных СМИ, принц Гарри и Меган Маркл должны придерживаться определенных норм, поскольку они являются публичными личностями. 78-летний фотограф Артур Эдвардс изображал моменты рождения пяти королевских детей, поэтому его такое решение крайне возмутило.

"Общественность имеет право знать о жизни тех, кто финансируется в основном на их налоги. Вы или принимаете это, или становитесь частным лицом, – заявил фотограф.

Он также добавил, что ранее он считал Гарри своим другом и он был самым приветливым среди всех представителей королевской семьи, а теперь даже не здоровается с ним. "Относится как к телеграфным столбам", – завершил 78-летний Артур Эдвардс.

Напомним, ранее инсайдеры из Букингемского дворца рассказали журналистам, что Меган Маркл во время беременности все больше капризничает. Поэтому ее подчиненные не выдерживают королевских прихотей герцогини Сассекской.

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Источник: Сегодня
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