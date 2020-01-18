СМИ: Рианна рассталась с богатым бойфрендом

Влюбленные встречались около трех лет

Рианна Фото: Getty Images

Певица Рианна, презентовавшая эротическую коллекцию белья, рассталась с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем. Влюбленные тайно встречались около двух лет, и только в прошлом году публично объявили о романе.

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О том, что 31-летняя Рианна порвала с миллиардером Хассаном Джамилем, пишут западные таблоиды. Согласно информации инсайдеров, пара решила порвать после трех лет отношений, однако причину источники не называют.

"Они полные противоположности, которые гармонично сочетаются вместе: Хассан – спокойный и серьезный, а Рианна – веселая и сумасшедшая", – говорят в близком окружении певицы.

Ранее Рианна, рассказывая о своей будущей семье, утверждала, что любые планы на будущее не имеют ничего общего с реальностью, ведь только одному Богу известно, как сложится их судьба.

Хассан Джамиль родом из Саудовской Аравии. Его семья занимает 12-е место в списке самых богатых арабских семей.

О романе Рианны и Джамиля заговорили в 2017 году. Однако, пара долго не подтверждала свои отношения. Тем не менее СМИ неоднократно писали о том, что Рианна и Джамиль расставались и снова мирились. Певицу часто замечали на мероприятиях вместе с Хассаном.

Недавно певица Санта Димопулос показала трогательный момент предложения руки и сердца.

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