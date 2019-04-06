СМИ: Солиcт группы Imagine Dragons станет отцом в четвертый раз

У артиста уже есть три дочери, теперь пара ждет сына

Дэн Рейнольдс станет отцом в четвертый раз Фото: Getty Images

Вокалист группы Imagine Dragons, которая дала концерт в Киеве, Дэн Рейнольдс станет отцом в четвертый раз. Об этом сообщает портал Us Weekly. По информации СМИ, пара ждет мальчика, который должен появится на свет в октябре.

Дэн Рейнольдс с детьми Фото: instagram.com/danreynolds

"У нас будет мальчик. Уже есть три девочки, а теперь мы ждем парня", – также поделился радостной новостью Рейнольдс.

Артист добавил, что его супруга волнуется, что ребенок вырастет слишком большим в утробе и ей будет трудно рожать его, ведь сам Дэн был когда-то крупным младенцем.

Отметим, что супруги уже воспитывают трех дочек – 6-летнюю Эрроу Ив и близнецов Коко Рей и Джиа Джеймс, которым исполнилось два года.

Напомним, ранее 36-летний актер Джейми Дорнан, звезда фильма "50 оттенков серого" стал отцом в третий раз. Также 69-летний актер Ричард Гир стал отцом во второй раз.

Смотрите видео о том, что Дэниел Крейг стал отцом:

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