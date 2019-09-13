СМИ: у Анастасии Заворотнюк метастазы в головном мозге

Врачи планируют провести операцию, однако актриса может ее не пережить

Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Нейрохирурги планируют провести операцию Анастасии Заворотнюк, которая попала в реанимацию. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash. Сообщается, что состояние 48-летней актрисы делает любое вмешательство очень опасным.

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Также уточняется, что ранее врачи провели курс химио- и лучевой терапии. Однако нужного эффекта это не дало – состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось.

Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

"Сейчас она в реанимации, опухоль дала метастазы в мозг. В самое ближайшее время будет проведен консилиум – специалисты обсудят возможность операции. Но риск слишком велик – актриса может не пережить хирургического вмешательства", – говорится в сообщении Телеграм-канала.

Напомним, у Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни. 48-летняя звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится под круглосуточным наблюдением врачей, ей поставили такой же диагноз, что и Жанне Фриске 4 года назад (обнаружили опухоль мозга (глиобластома).

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