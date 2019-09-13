СМИ: у Анастасии Заворотнюк начался отек мозга

Актриса попала в реанимацию и находится в тяжелом состоянии

Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash. Сейчас рядом с ней постоянно находится муж Петр Чернышев.

Узнайте также, какие несчастья преследуют Анастасию Заворотнюк:

Отмечается, что сейчас 48-летняя актриса находится под круглосуточным наблюдением врачей, ей поставили такой же диагноз, что и Жанне Фриске 4 года назад. Напомним, что у Фриске обнаружили опухоль мозга (глиобластома).

Анастасия Заворотнюк с мужем Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Само заболевание у актрисы обнаружили больше года назад, последнее время она лечилась в Европе. Также стоит отметить, что Заворотнюк не пришла на открытие магазина собственной дочери Анны, что может служить подтверждением достоверности информации о госпитализации.

Напомним, что в московскую же клинику звезду сериала "Моя прекрасная няня" доставили прямиком из польской больницы.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.