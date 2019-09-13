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СМИ: у Анастасии Заворотнюк начался отек мозга

Актриса попала в реанимацию и находится в тяжелом состоянии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:39
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash. Сейчас рядом с ней постоянно находится муж Петр Чернышев.

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Отмечается, что сейчас 48-летняя актриса находится под круглосуточным наблюдением врачей, ей поставили такой же диагноз, что и Жанне Фриске 4 года назад. Напомним, что у Фриске обнаружили опухоль мозга (глиобластома).

Анастасия Заворотнюк с мужем
Анастасия Заворотнюк с мужем
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Само заболевание у актрисы обнаружили больше года назад, последнее время она лечилась в Европе. Также стоит отметить, что Заворотнюк не пришла на открытие магазина собственной дочери Анны, что может служить подтверждением достоверности информации о госпитализации.

Напомним, что в московскую же клинику звезду сериала "Моя прекрасная няня" доставили прямиком из польской больницы. 

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