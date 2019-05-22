Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

СМИ: У Селены Гомес обострились проблемы со здоровьем

Певица страдает нервным расстройством и проблемами с почками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:32

Американская певица Селена Гомес, которая дебютировала на красной дорожке Каннского кинофестиваля, до сих пор страдает из-за болезни почек. Это болезнь сейчас особенно обострилась. Об этом рассказал источник издания The Sun после выхода Селены на красную дорожку в Каннах.

Читайте также
Селену Гомес заметили в компании незнакомца

Как сообщает источник, у артистки обострились проблемы в работе почек и она может вернуться в клинику на продолжительное лечение. К тому же, Селена Гомес очень поправилась из-за гормональной терапии. Певица также сейчас продолжает лечиться от депрессии.

Стоит отметить, что артистку преследует черная полоса. пересадка почки и затяжная болезнь, расставание с Джастином Бибером, нервное расстройство, прохождение реабилитации.

Напомним, Селена Гомес посетила фотоколл нового фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают" в Каннах. Для светского выхода красотка решила прибегнуть к классике и надела темно-синий костюм из плюша от Chanel, который был декорирован "золотыми" пуговицами. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Селена Гомес выпустила купальник, скрывающий ее шрам после операции Черное платье Dior и шпильки: первый выход в свет Селены Гомес после госпитализации Новое фото Селены Гомес взорвало сеть
лечение певица селена гомес нервное расстройство
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Самая лучшая закуска быстрого поедания. Готовится за 5 минут
Самая лучшая закуска быстрого поедания. Готовится за 5 минут
Приемная дочка Дроздовой и Певцова: «Сиротой я не являюсь»
Приемная дочка Дроздовой и Певцова: «Сиротой я не являюсь»
Почему желтеют листья у чеснока
Почему желтеют листья у чеснока
Самая вкусная закуска из капусты. Съедается очень быстро
Самая вкусная закуска из капусты. Съедается очень быстро

Популярные статьи

Сегодня, 13:13Fun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 11:48Fun

22 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

Редкий кадр: Ирина Федишин показала фигуру в купальнике

Вчера, 11:38Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцам рано расслабляться, а Стрельцам нужно контролировать эмоции

Вчера, 08:35Техно

Связь 5G ударит по климату: погода станет непредсказуемой

20 маяСтиль

День рождения джинсов: с чем можно носить denim

20 маяСтиль

Инаугурация Зеленского: наряд какого дизайнера выбрала Елена Зеленская

20 маяFun

20 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

20 маяАфиша

Эмилия Кларк трогательно простилась с "Игрой престолов" и Матерью драконов

20 маяАфиша

В 6-й серии "Игры престолов" зрители нашли новый киноляп: фото

20 маяШоу-бизнес

ТОП-5 неожиданных проявлений Украины на Евровидении 2019

20 маяШоу-бизнес

Евгений Кошевой показал, как готовился к инаугурации Зеленского

20 маяШоу-бизнес

Почему Меган Маркл назвала себя принцессой в свидетельстве о рождении сына

20 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Весам не стоит переживать из-за пустяков, а Козерогам нужно найти новое хобби

19 маяАфиша

Последний эпизод "Игры престолов": когда смотреть 6 серию 8 сезона в Украине

19 маяШоу-бизнес

Евровидение 2019: почему баллы Беларуси были аннулированы

Новости партнеров

Теперь я гречку готовлю только так
Теперь я гречку готовлю только так
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат загадка для гостей
Салат загадка для гостей
15 лет после «Клона»: как выглядит реальный сын Жади и Лукаса?
15 лет после «Клона»: как выглядит реальный сын Жади и Лукаса?
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей
Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей
У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца
У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца
​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?
​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь