СМИ: У Селены Гомес обострились проблемы со здоровьем

Певица страдает нервным расстройством и проблемами с почками

Американская певица Селена Гомес, которая дебютировала на красной дорожке Каннского кинофестиваля, до сих пор страдает из-за болезни почек. Это болезнь сейчас особенно обострилась. Об этом рассказал источник издания The Sun после выхода Селены на красную дорожку в Каннах.

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Как сообщает источник, у артистки обострились проблемы в работе почек и она может вернуться в клинику на продолжительное лечение. К тому же, Селена Гомес очень поправилась из-за гормональной терапии. Певица также сейчас продолжает лечиться от депрессии.

Стоит отметить, что артистку преследует черная полоса. пересадка почки и затяжная болезнь, расставание с Джастином Бибером, нервное расстройство, прохождение реабилитации.

Напомним, Селена Гомес посетила фотоколл нового фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают" в Каннах. Для светского выхода красотка решила прибегнуть к классике и надела темно-синий костюм из плюша от Chanel, который был декорирован "золотыми" пуговицами.

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