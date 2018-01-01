СМИ узнали, как Светлана Лобода готовится к родам в Лос-Анджелесе

Певица сняла шикарную виллу в Беверли-Хиллз

Светлана Лобода. Фото: Instagram

Весной этого года 35-летняя Светлана Лобода станет матерью во второй раз. Рожать певица решила в США. Недавно представители прессы выяснили, в каких условиях появится на свет второй ребенок артистки.

По информации прессы, певица сняла шикарную виллу в Беверли-Хиллз, средняя стоимость аренды которой оценивается в 14 тысяч долларов в неделю.

Артистка намерена больше времени посвящать отдыху, но не собирается бросать работу над новым альбомом. Как удалось выяснить журналистам Teleprogramma, рожать Светлана будет в Cedars-Sinai Medical Center.

Услугами этого госпиталя пользовались Мадонна, Ким Кардашьян, Бритни Спирс и многие другие знаменитости. Стоимость родов в этом центре составляет от 40 тысяч долларов.

Напомним, Лолита вступилась за беременную Лободу, которая появилась на сцене в прозрачном платье. Подписчики раскритиковали Лободу за смелый выбор наряда, а Лолита поспешила вступиться за беременную подругу.