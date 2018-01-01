СМИ узнали, как Светлана Лобода готовится к родам в Лос-Анджелесе
Певица сняла шикарную виллу в Беверли-Хиллз
Весной этого года 35-летняя Светлана Лобода станет матерью во второй раз. Рожать певица решила в США. Недавно представители прессы выяснили, в каких условиях появится на свет второй ребенок артистки.
По информации прессы, певица сняла шикарную виллу в Беверли-Хиллз, средняя стоимость аренды которой оценивается в 14 тысяч долларов в неделю.
Артистка намерена больше времени посвящать отдыху, но не собирается бросать работу над новым альбомом. Как удалось выяснить журналистам Teleprogramma, рожать Светлана будет в Cedars-Sinai Medical Center.
Услугами этого госпиталя пользовались Мадонна, Ким Кардашьян, Бритни Спирс и многие другие знаменитости. Стоимость родов в этом центре составляет от 40 тысяч долларов.
Напомним, Лолита вступилась за беременную Лободу, которая появилась на сцене в прозрачном платье. Подписчики раскритиковали Лободу за смелый выбор наряда, а Лолита поспешила вступиться за беременную подругу.