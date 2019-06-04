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СМИ: Звезда "Мстителей" временно уходит из кино

Актер больше будет проводить времени с семьей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:04
Крис Хемсворт
Крис Хемсворт
Фото: Getty Images

Актер Крис Хемсворт, из-за которого чуть не погибла его же дочь, временно приостанавливает карьеру в кино. Таким образом, звезда "Мстителей" решил посвящать больше времени семье, пишет The Mirror.

Смотрите видео о служебных романах звезд:

Отметим, что Хемсворт женат на 42-летней Эльзе Патаки, с которой они воспитывают троих детей.

"У них сейчас очень важный период взросления. Они все еще юны, и они прекрасно понимают, что мы реже видимся", – отметил актер.

По информации издания, последние 12 месяцев актер провел на съемочных площадках.

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За годы своей карьеры Хемсворт сыграл в таких фильмах, как "Мстители", "Тор", "Белоснежка и охотник", "Звездный путь" и "Хижина в лесу".

Напомним, ранее Крис Хемсворт снялся в фотосете для выпуска GQ. Кроме того, в преддверии премьеры своего нового фильма "Тяжелые времена в отеле "Эль рояль" прокомментировав его сходство с фильмами Квентина Тарантино.

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Источник: Сегодня
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