СМИ: Звезда "Мстителей" временно уходит из кино
Актер больше будет проводить времени с семьей
Актер Крис Хемсворт, из-за которого чуть не погибла его же дочь, временно приостанавливает карьеру в кино. Таким образом, звезда "Мстителей" решил посвящать больше времени семье, пишет The Mirror.
Смотрите видео о служебных романах звезд:
Отметим, что Хемсворт женат на 42-летней Эльзе Патаки, с которой они воспитывают троих детей.
"У них сейчас очень важный период взросления. Они все еще юны, и они прекрасно понимают, что мы реже видимся", – отметил актер.
По информации издания, последние 12 месяцев актер провел на съемочных площадках.
За годы своей карьеры Хемсворт сыграл в таких фильмах, как "Мстители", "Тор", "Белоснежка и охотник", "Звездный путь" и "Хижина в лесу".
Напомним, ранее Крис Хемсворт снялся в фотосете для выпуска GQ. Кроме того, в преддверии премьеры своего нового фильма "Тяжелые времена в отеле "Эль рояль" прокомментировав его сходство с фильмами Квентина Тарантино.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram