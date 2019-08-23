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СМИ: звезду "Человека-паука" заподозрили в новом романе

Поклонники актера узнали даже имя девушки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:58
Том Холланд
Том Холланд
Фото: Getty Images

Голливудский актер Том Холланд, который стал новой восходящей звездой киновселенной Marvel и признался, как сцена из "Мстителей" ему нравится больше всего, недавно попал в объективы папарацци.

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23-летнюю звезду "Человека-паука" застали в обществе юной незнакомки. По информации издания TMZ, Том Холланд променял Мэри Джейн на Гвен Стейси. Дело в том, что на днях актера застали в лондонском Гайд-парке с незнакомой публике блондинкой.

Журналисты и поклонники обратили внимание на то, что пара была одета в одежду похожего фасона и цвета, а на шее и у Тома, и у его предполагаемой избранницы были парные подвески в виде замочной скважины и ключа. Кроме того, оба выглядели расслабленными, довольными и немного пьяными.

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Фанатам удалось узнать, что девушку зовут Оливия Болтон и она давний друг семейства Холландов, а возможно, даже родственница Тома. Связывают ли их романтические отношения или нет – неизвестно, поскольку Холланд не дает комментариев на этот счет.

Напомним, ранее мы сделали обзор фильма "Человек-паук: Вдали от дома", в которой сыграл Том Холланд.

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