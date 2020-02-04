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"Смотрели друг на друга с обожанием": Ирина Шейк случайно встретилась с Брэдли Купером на вечеринке

Экс-возлюбленные мило беседовали и даже фотографировались вместе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:03
Ирина Шейк
Ирина Шейк
Фото: Getty Images

В Лондоне отгремела церемония вручения премии "BAFTA-2020", после которой состоялась традиционная вечеринка для знаменитостей. Мероприятие устраивают британский журнал Vogue и ювелирный бренд Tiffany & Co.

Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о совместной опеке над дочерью, смотрите подробности:

Одной из самых ярких звезд на этом мероприятии стала модель Ирина Шейк. 34-летняя манекенщица явилась в откровенном платье-сетке поверх боди телесного цвета. Сопровождал Ирину ее друг — итальянский модельер Риккардо Тиши.

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Неожиданной была встреча Шейк со своим бывшим гражданским мужем режиссером и актером Брэдли Купером. Они продолжают совместно воспитывать свою двухлетнюю дочь Лею, которая поочередно проводит время с обоими родителями.

На вечеринке экс-возлюбленные мило общались и даже вместе позировали фотографам. Компанию им составил главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул.

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"Они смотрели друг на друга с обожанием", — приводит издание Daily Mail слова одного из свидетелей встречи. Это дало повод фанатам пары надеяться на их воссоединение.

Напомним, что Брэдли Куперу сейчас приписывают роман с главной героиней известного сериала "Большая маленькая ложь" Лорой Дерн. А вот Ирину Шейк подозревают в романе с Джастином Теру.

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