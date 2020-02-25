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Смущен: Стивен Спилберг отреагировал на заявление дочери стать порноактрисой

Режиссер поддерживает дочь, но такой выбор для него стал неожиданностью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05

На днях 23-летняя дочь Стивена Спилберга Микаэла призналась, что пробует себя, как порноактриса. Она заявила, что устала от скучной работы и хочет "удовлетворять" людей. Западные СМИ утверждали, что ее отец Стивен всячески поддерживает начинания дочери.

Дочь Стивена Спилберга Микаэла
Дочь Стивена Спилберга Микаэла
Фото: Getty Images

Однако не все так просто. На самом деле родители девушки смущены и обеспокоены ее новой работой, сообщает Page Six.

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"Если смотреть со стороны на Стивена и Кейт, то они поддерживают и знают все новые мировые тенденции и безумно любят своих детей. Родители всегда поддерживали Микаэлу и пытались понять ее. Но сейчас очевидно, что они смущены ее внезапным публичным признанием и вступлением в ряды фильмов для взрослых", – сказал источник, близкий к семье Спилбергов.

Напомним, что Стивен Спилберг не единственный режиссер, чей ребенок сделал необычный выбор в жизни. Например, дочь Деки Чана оформила официальный брак с девушкой.

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